L’Aquila, Viabilità: modifiche alla circolazione giovedì 14 per concerto in piazza Duomo

Il comando della Polizia municipale dell’Aquila rende noto che, nell’ambito della seconda edizione di “Tra – La Transumanza che unisce”, gioved 14 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, la viabilit urbana del centro storico subir alcune modifiche per consentire lo svolgimento di un evento musicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In particolare, interdetto il traffico veicolare e disposto il divieto di sosta zona rimozione in piazza Duomo; divieto di transito veicolare, eccetto autorizzati, anche in corso Federico II, all’altezza dell’intersezione con via Cesare Battisti.

Il comando di polizia municipale invita gli utenti della strada a limitare gli spostamenti in auto nell’area interessata, e ad utilizzare percorsi alternativi.

