L’Aquila, Viabilità: modifiche alla circolazione in via Goriano Valle fino al 30 novembre

Per consentire l’esecuzione di lavori di ricostruzione post sisma ? stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale in via Goriano Valle, con divieto di sosta e rimozione su entrambi i lati, fino al prossimo 30 novembre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo prevede l’ordinanza congiunta del Settore Ricostruzione privata e della Polizia municipale firmata ieri.

Si invitano gli utenti a prestare massima attenzione alla segnaletica, recante divieti e limitazioni, e ad utilizzare percorsi alternativi.

