L’Aquila, Viabilità, modifiche alla circolazione lungo via Garibaldi

Luned? 13 e marted? 14 marzo verr? modificata la circolazione lungo via Garibaldi – aggiunge la nota pubblicata. Lo rende noto l’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella –

“Al fine di permettere il montaggio di una gru – ha spiegato l’assessore Cucchiarella – si ? rilevata la necessit? di disciplinare il traffico nella zona – Per questo, lungo via Garibaldi sar? istituito il divieto di transito veicolare e pedonale, oltre al divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, nell’area ricompresa tra Via del Guasto e Via Cascina – si apprende dal portale web ufficiale. Sul tratto di via Garibaldi compreso tra l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele e quella con Piazza Chiarino, sar? istituito il senso unico alternato regolato da semafori, mentre nell’area compresa tra viale Duca degli Abruzzi e l’area interessata dalla chiusura, l’accesso sar? consentito ai soli residenti e regolato con senso unico alternato a vista – si apprende dal portale web ufficiale. Infine i residenti di via Cascina potranno accedere alle loro abitazioni attraverso Piazza Chiarino e Via Pavesi”.

“Siamo certi della collaborazione di residenti e frequentatori di questa area nevralgica del centro storico – ha concluso l’assessore Cucchiarella – ma allo stesso tempo ci scusiamo per il disagio che sar? creato, tenendo conto che questi interventi sono sempre finalizzati alla rinascita dei nostri luoghi a seguito del sisma 2009″.

L'ordinanza redatta dal Comando di Polizia municipale ? pubblicata sull'albo pretorio del Comune

