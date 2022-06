L’Aquila, Viabilità: modifiche alla circolazione nel centro storico fino al 19 giugno

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il Comando della Polizia municipale dell’Aquila rende noto che la viabilit urbana del centro storico subir a partire da oggi alcune modifiche per lo svolgimento di eventi in centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online.

In occasione delle “Alpiniadi Estive 2022” oggi pomeriggio prevista la sfilata degli alpini, che dalla caserma Rossi in via Parrozzani raggiunger la basilica di S. Bernardino – recita il testo pubblicato online. Dalle ore 16:00 fino alle ore 19:00, pertanto, saranno interdette al transito veicolare corso principe Umberto, via e piazza S. Bernardino –

Domani, venerd 17 giugno, in occasione del primo appuntamento estivo con i “Venerd in Centro”, prevista la pedonalizzazione dalle 18:00 alle 23:00 di corso Federico II e piazza Palazzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Domenica prossimo, 19 giugno, dalle 14:00 alle 20:00, previsto il divieto di transito e di sosta veicolare in piazza Duomo per le “Alpiniadi Estive 2022” e nella stessa fascia oraria sar chiuso al traffico corso Federico II a partire dall’intersezione con via Battisti.

Sempre domenica, in occasione della festa religiosa del Corpus Domini, alle ore 19:00 partir la solenne processione che dalla Basilica di S. Bernardino raggiunger la chiesa di S. Maria del Suffragio in piazza Duomo, percorrendo via S. Bernardino e corso Vittorio Emanuele – Pertanto, al passaggio della processione, verr temporaneamente sospesa la circolazione veicolare nelle strade interessate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Si invitano gli utenti a rispettare i segnali provvisori di divieto e obbligo collocati in loco e di utilizzare percorsi alternativi.

