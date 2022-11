L’Aquila, Viabilità: modifiche temporanee alla circolazione per lavori

- Advertisement -

Il comando di Polizia municipale dell’Aquila rende noto che la viabilit? urbana subir? alcune modifiche temporanee nell’ambito di interventi programmati in alcune zone della citt?.

In particolare, domani, 22 novembre, per consentire il montaggio di una gru a cantiere, ? disposto il divieto di transito e di sosta veicolare con rimozione forzata in via dei Giardini, a partire dall’incrocio con vico di Picenze fino all’intersezione con via San Michele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sar?, pertanto, istituito il doppio senso di marcia temporaneo su viale Luigi Rendina, in entrata e in uscita veicolare, gestito da movieri, in quanto la chiusura di via dei Giardini comporter? l’interdizione della zona al traffico – riporta testualmente l’articolo online.

Infine, per consentire la realizzazione di un elettrodotto interrato, fino a mercoled? 7 dicembre ? previsto il divieto di transito e di sosta veicolare con rimozione, ad eccezione dei residenti, in via Antica Arischia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Martiri di Onna e quella con via del Castelvecchio – recita il testo pubblicato online.

Le ordinanze dei vigili urbani possono essere consultate all’albo pretorio comunale a questo indirizzo https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio7_tipo-atto_0_1224_0_2.html

