L’Aquila, Viabilità Paganica: nuove modifiche a partire dal 26 febbraio

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comando di Polizia Municipale ha redatto l’ordinanza n. 46/T/2026 che disciplina la viabilit? nella frazione di Paganica e che entrer? in vigore a partire da domani, gioved? 26 febbraio – riporta testualmente l’articolo online. Le modifiche, individuate durante un sopralluogo congiunto tra Polizia Municipale, tecnici comunali e Carabinieri della locale Stazione, si rendono necessarie al termine del periodo di sperimentazione istituito con ordinanza n. 420/T/2025 dello scorso 28 ottobre, emanata a seguito delle segnalazioni relative alla criticit? dell’incrocio tra via Fioretta e via Onna, caratterizzato da una strettoia che richiede il transito con un senso unico alternato – L’obiettivo dell’Amministrazione comunale resta quello di individuare la soluzione pi? efficace possibile in termini di sicurezza stradale, limitando al contempo i disagi per residenti e fruitori di una delle frazioni pi? popolose della citt? e garantendo il rispetto delle disposizioni del Codice della Strada – Nel dettaglio, viene prorogata fino al 30 giugno 2026 la disciplina gi? in vigore all’intersezione tra via Onna e via Fioretta, mentre via del Rio torner? alla percorrenza precedente alle modifiche introdotte nei mesi scorsi – aggiunge la nota pubblicata. In via Casale sar? invece istituito il senso unico di marcia in direzione via Onna, con limite di velocit? fissato a 30 km/h e divieto di transito per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Si apre quindi un nuovo periodo di sperimentazione che durer? fino al prossimo 30 giugno – spiega l’assessore con delega alla Polizia Municipale e alla Sicurezza stradale, Laura Cucchiarella – necessario per garantire migliori condizioni di sicurezza in un’area particolarmente frequentata, nella quale insistono scuole, uffici pubblici e numerose attivit? commerciali – precisa il comunicato. Si tratta di interventi indispensabili, che l’Amministrazione ha adottato cercando al contempo di andare incontro alle richieste e alle esigenze della popolazione residente e degli utenti della zona”.L’assessore ricorda inoltre che ? stato avviato l’iter amministrativo per la realizzazione della bretella di collegamento tra la Strada Statale 17 bis e via Onna, opera attesa da anni per la quale il Comune dell’Aquila ha previsto un investimento di circa 2 milioni di euro e che consentir? di risolvere in maniera strutturale le criticit? legate alla viabilit? nell’abitato di Paganica – si legge sul sito web ufficiale. “Invito infine gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla nuova segnaletica e a seguire le indicazioni degli agenti della Polizia Municipale che, nei prossimi giorni, saranno presenti sul posto per supportare la cittadinanza e agevolare l’adattamento alla nuova disciplina della circolazione”.

