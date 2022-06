L’Aquila, Viabilità: proroga chiusura via Duca degli Abruzzi nella frazione di Sassa

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

prorogata fino a venerd 1 luglio la chiusura al transito veicolare in via Duca degli Abruzzi nella frazione di Sassa, nel tratto compreso tra la stazione locale dei Carabinieri fino all’intersezione con via della Stazione, angolo via ponte S. Giovanni.

Lo rende noto il Comando della Polizia municipale dell’Aquila, che ha emesso un’apposita ordinanza, consultabile all’albo pretorio a questo link: https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_449811_0_3.html

In particolare, per consentire lavori di cantierizzazione, disposto il divieto di transito e di sosta veicolare, con zona rimozione su entrambi i lati, fino al 24 giugno e dal 27 giugno al 1 luglio, dalle 8:30 fino alle 19:00 di ogni giorno lavorativo –

