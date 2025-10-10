- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 10, 2025
L’Aquila, Viabilità: rimozione gru cantiere in via Roma, modifiche alla circolazione stradale dal 13 al 15 ottobre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Per consentire le operazioni di rimozione della gru di cantiere e montaggio torretta, al servizio del cantiere che interessa un edificio che insiste su via Roma, via Forcella e via del Pavone il Comando di Polizia municipale ha emesso un’ordinanza con cui vengono disposte delle modifiche alla viabilit? nell’area per i giorni che vanno dal 13 al 15 ottobre prossimi.In particolare, il provvedimento prevede l’istituzione:del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta zona con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati in via Minicuccio d’Ugolino, per il giorno 13 ottobre, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri, in Piazza San Pietro per il periodo che va dalle ore 09:00 del giorno 13 ottobre alle ore 20:00 del giorno 15 ottobre;del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati in via Roma, in viale Duca degli Abruzzi ed in viale Giovanni XXIII, e della chiusura temporanea della carreggiata regolata da movieri e, limitatamente al passaggio dei mezzi d’opera, nonch?  durante le fasi di movimentazione aeree del cantiere, massimo 15 minuti, in via Roma, tratto compreso tra l’intersezione con piazza San Pietro e quella con viale Duca degli Abruzzi per il periodo che va dal giorno 13 ottobre al giorno 15 ottobre – si apprende dalla nota stampa. Si allega planimetria dell’area interessata dal provvedimento – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

