L’Aquila, Viabilità: senso unico alternato in via Madonna di Pettino dal 16 maggio al 10 giugno

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila rende noto che, per consentire la realizzazione di un elettrodotto interrato, la viabilit urbana subir alcune modifiche temporanee nel quartiere di Pettino –

- Pubblicità -

In particolare, dal 16 maggio al 10 giugno previsto il divieto di sosta con rimozione dei veicoli su entrambi i lati della carreggiata e istituzione del senso unico alternato in via Madonna di Pettino, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Antica Arischia e via della Comunit Europea – si apprende dal portale web ufficiale.

Le ordinanze dei vigili urbani possono essere consultate sul sito istituzionale a questo indirizzo https://trasparenza – comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – it/pagina726_provvedimenti-dirigenti-amministrativi.html

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it