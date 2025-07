L’Aquila, Viabilità: smontaggio gru in centro storico, modifiche alla circolazione stradale il 12 (via Buccio da Ranallo) e il 17 (area via Giardini e zone limitrofe) luglio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Per consentire le operazioni di smontaggio gru utilizzate per i cantieri della ricostruzione il Comando di Polizia municipale ha emanato due distinte ordinanze che avranno validit? per la giornata di domani, sabato 12 luglio, e di gioved? 17 luglio – Il primo provvedimento (consultabile sull’Albo pretorio al seguente link: https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_565414_0_3.html) riguarda via Buccio da Ranallo: dalle ore 8:00 alle ore 17:00 del 12 luglio ? stato divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in via Buccio di Ranallo (tratto via delle Carceri/via Sallustio) con contestuale, temporanea inversione del senso di marcia di via Angioina, con direzione via Sallustio – aggiunge testualmente l’articolo online. La seconda ordinanza (consultabile sull’Albo pretorio al seguente link: https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_565311_0_3.html) sar? in vigore il 17 luglio e comporter? modifiche alla viabilit? in via dei Giardini, via Arco dei Francesi, via Goriano Valle, Vico Picenze, via San Michele (tratto compreso tra viale Rendina e via dei Giardini) e viale Rendina (tratto compreso tra via Iacobucci e le Mura urbiche).Pertanto, dalle ore 6:00 alle ore 19:00, di gioved? prossimo sono stati disposti i seguenti provvedimenti:via dei Giardini, tratto compreso tra Vico Picenze e via San Michele:via Arco dei Francesi, via Goriano Valle e Vico Picenze:via San Michele, tratto compreso tra viale Rendina e via dei Giardini:viale Rendina, tratto compreso tra via Iacobucci e le Mura urbiche:

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it