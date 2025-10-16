L’Aquila, Viabilità. Un milione di euro per Santa Barbara e via F. P. Tosti

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Un milione di euro per investimenti finalizzati a migliorare la viabilit? nel quartiere di Santa Barbara e nell’area di via Francesco Paolo Tosti, nei pressi della scuola materna “Carla Mastropietro”.? la somma che il Comune dell’Aquila impiegher? in attuazione dell’Accordo Quadro finanziato con le risorse del Piano nazionale complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e del Centro Italia, con una tempistica stimata per la conclusione delle opere di sei mesi.Nell’area di Santa Barbara gli interventi, che interesseranno anche la zona di Piazza d’Armi, sono finalizzati al completamento e alla messa in sicurezza del tratto stradale che comprende via Ugo Piccinini (dove, recentemente, ? stato approvato anche il progetto di rimozione dei binari della metro di superficie), via Carlo Confalonieri, e via Angelo Pellegrini – precisa la nota online. Nello specifico, i lavori comporteranno la realizzazione di attraversamenti pedonali, il rifacimento delle piazze Mariano D’Ayala e Leonardo Dorotea e dello slargo tra via Leopardi e via Cappa, nuovi incroci stradali a raso, nuovi posti auto e stalli per bus.In via Tosti, in corrispondenza del tratto di collegamento con via Enrico Casti e il piazzale adiacente l’istituto scolastico Mastropietro, saranno realizzati un attraversamento pedonale rialzato nonch? aree di sosta per auto e autobus.“Interventi significativi – ha spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – che andranno a incidere positivamente in due zone, quotidianamente frequentate da molti automobilisti e cittadini, migliorandone la viabilit? e la sicurezza”.

