L’Aquila, Viabilità: Viale Ovidio torna percorribile al traffico pedonale e veicolare

Torna percorribile Viale Ovidio, rimasto interdetto al traffico pedonale e veicolare a seguito del crollo di una parte delle mura urbiche del monastero di San Basilio il 31 marzo scorso – La riapertura stata possibile al termine dei lavori, per un costo complessivo di circa 250mila euro, di consolidamento, ripristino e messa in sicurezza dell’area interessata dal cedimento –

“Grazie alla proficua collaborazione attivata tra Comune, Ufficio speciale per la ricostruzione, Soprintendenza e Segretariato regionale sono stati realizzati gli interventi che consentono di restituire alla comunit una parte della citt importante per le attivit sportive e ricreative che insistono nell’area, oltre che per l’accesso al centro storico” hanno commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e il titolare Usra, Salvatore Provenzano – recita il testo pubblicato online.

