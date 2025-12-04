L’Aquila, Viale Panella. Interventi di sicurezza stradale: lavori di realizzazione di attraversamento pedonale rialzato

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:I settori e gli assessorati Trasporto pubblico locale e Mobilit? sostenibile e Sicurezza stradale del Comune dell’Aquila rendono noto che, a partire da domani 5 dicembre, sar? istituito su viale Panella un senso unico alternato regolato da impianto semaforico per consentire i lavori di realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato all’altezza di Piazzale Amleto Cencioni – precisa la nota online. L’intervento rientra nel pi? ampio progetto di sicurezza stradale per la protezione dei pedoni approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 392/2024. Per l’utenza in accesso alla citt? dalla zona est si consiglia la viabilit? alternativa di via Francesco Savini.“Questo intervento si inserisce nel percorso che l’amministrazione sta portando avanti per migliorare in modo significativo la sicurezza pedonale e la fruibilit? dei nostri assi viari – aggiunge la nota pubblicata. Seguiamo costantemente l’avanzamento dei lavori, in coordinamento con l’assessore alla Sicurezza stradale Laura Cucchiarella, affinch? ogni intervento sia efficace, condiviso e rispondente alle esigenze dei cittadini – Una collaborazione proficua tra settori e uffici dell’Ente per garantire una mobilit? pi? sicura e sostenibile per tutta la citt?” ha dichiarato l’assessore alla Mobilit? Paola Giuliani.

