L’Aquila, Villa Comunale di Paganica, al via i lavori per i nuovi giochi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Al via i lavori per l’installazione di nuovi giochi e attrezzature per bambini nel parco della Villa Comunale di Paganica – si legge sul sito web ufficiale. L’intervento si inserisce nell’azione di riqualificazione e cura degli spazi pubblici su tutto il territorio portata avanti dall’Amministrazione comunale dell’Aquila – Il materiale da gioco ? stato selezionato in collaborazione con l’Amministrazione degli Usi Civici di Paganica con lo scopo di garantire la stessa forma e funzionalit? dell’attrezzatura precedente ormai obsoleta – si apprende dal portale web ufficiale. I lavori, inoltre, prevedono la sostituzione della pavimentazione antitrauma, fondamentale per garantire la sicurezza dei pi? piccoli – A completamento dell’intervento ? prevista anche l’installazione di un bilico e di una molla a forma di quadrifoglio per restituire la piena funzionalit? e il giusto decoro al luogo tra i pi? frequentati della comunit? paganichese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto di rigenerazione della Villa Comunale di Paganica si inserisce in un piano pi? ampio di interventi destinati a migliorare le aree ludiche in tutti i quartieri della citt?. L’Aquila pu? oggi contare su 58 parchi gioco pubblici attrezzati, curati e manutenuti dal Comune, con oltre 200 giochi installati – aggiunge la nota pubblicata. Un impegno quotidiano che comprende non solo la manutenzione ordinaria – come il controllo della bulloneria e la protezione delle superfici in legno – ma anche la rigenerazione ciclica delle attrezzature pi? usurate – si apprende dalla nota stampa. “Questo intervento ? un segnale concreto dell’attenzione che riserviamo alle frazioni e alla qualit? degli spazi pubblici, un invito a vivere l’estate all’aria aperta, nel rispetto degli spazi comuni e nella consapevolezza che il benessere collettivo passa anche attraverso la cura e la partecipazione di ciascuno – Investire nei luoghi di incontro e socialit? per bambini e famiglie significa prendersi cura della nostra comunit?, rafforzare il senso di appartenenza e contribuire alla crescita armoniosa del territorio – recita il testo pubblicato online. I cittadini possono sempre rivolgersi agli uffici comunali per segnalare eventuali criticit? o proporre miglioramenti: la collaborazione ? uno strumento fondamentale per crescere insieme” ha dichiarato Fabrizio Taranta, assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila –

