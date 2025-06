L’Aquila, Villa Letizia e Villa Dorotea: Biondi incontra la nuova proprietà

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Aquila, 16 giugno 2025 – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto stamani a Palazzo Margherita l’amministratore delegato della societ? Over, Gaetano Sorrentino, per un incontro di carattere conoscitivo – La societ? Over, in partnership con Almaviva, ha recentemente acquisito le attivit? delle strutture Villa Letizia e Villa Dorotea – viene evidenziato sul sito web. Nel corso del confronto sono stati forniti elementi preliminari sulla nuova gestione e illustrate le linee generali del progetto imprenditoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante l’incontro ? stata ribadita la garanzia della qualit? del servizio e del mantenimento del perimetro occupazionale delle due strutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si ? convenuto sull’opportunit? di successivi approfondimenti in merito alle tematiche sanitarie che coinvolgono il territorio aquilano –

