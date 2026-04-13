L’Aquila, Villaggio della gioventù: al via le demolizioni del progetto Case a Cese di Preturo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Sono entrate nel vivo oggi, luned? 13 aprile, le operazioni di demolizione delle piastre del progetto Case a Cese di Preturo, con i primi interventi su balconi e coperture – si apprende dalla nota stampa. Alle attivit? erano presenti, il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore al Patrimonio e alle Opere pubbliche, Vito Colonna, e il presidente della I Commissione consiliare, Livio Vittorini.L’avvio degli abbattimenti rappresenta un passaggio concreto nel percorso di riconversione degli insediamenti post-sisma, nell’ambito di un intervento complessivo da circa 5,6 milioni di euro finanziato dal Comune dell’Aquila e realizzato dall’Usra (Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila), finalizzato alla nascita del Villaggio della giovent? per la formazione dei volontari del servizio civile universale – Le attivit? erano state avviate nei giorni scorsi con una fase preliminare di verifiche, messa in sicurezza e rimozione selettiva delle componenti non strutturali, con attenzione al recupero dei materiali e alla sostenibilit? ambientale – Con le demolizioni partite oggi si apre la fase operativa degli interventi.Il programma riguarder? anche altri aggregati del Progetto Case nelle aree di Sant’Antonio, Bazzano e Pagliare di Sassa – si legge sul sito web ufficiale. “Con l’avvio delle demolizioni a Cese di Preturo compiamo un passo decisivo in un progetto che guarda al futuro dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Interveniamo su strutture nate per rispondere a un’emergenza straordinaria, restituendo loro una nuova funzione stabile e trasformandole in luoghi dedicati alla formazione e all’impegno dei giovani.La realizzazione del Villaggio della giovent? per la formazione dei volontari del servizio civile universale rafforza la vocazione della citt? come punto di riferimento nei campi della formazione, del lavoro e del volontariato, con ricadute importanti anche sul tessuto economico e sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ? un intervento che unisce rigenerazione urbana e sviluppo, creando nuove opportunit? per le future generazioni”, dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore Colonna – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it