L’Aquila, Violenza di genere: domenica 27 novembre spettacolo teatrale di Giampiero Mancini e lunedì 28 novembre salotto letterario alla Facoltà di Scienze Umane

In occasione della ricorrenza delle celebrazioni per l’eliminazione della violenza contro le donne, domenica prossima, 27 novembre, alle 18:30, al Ridotto del Teatro comunale, andr? in scena lo spettacolo teatrale “Natura morta in un fosso”, diretto ed interpretato da Giampiero Mancini, artista poliedrico che collabora stabilmente con le pi? importanti istituzioni sinfoniche nazionali ed internazionali come attore, regista e responsabile della drammaturgia – viene evidenziato sul sito web. Lo spettacolo, promosso dall’Assessorato alle Pari opportunit? del Comune dell’Aquila, tratta con durezza e realismo il tema del femminicidio, alternando a scene cruente momenti che alleggeriscono la drammaticit? della narrazione con una forte valenza sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Luned? 28 novembre, alle 10.00, si terr? invece il salotto letterario con gli studenti delle scuole superiori della citt? presso l’aula magna della Facolt? di Scienze Umane dell’Universit? dell’Aquila, in viale Nizza (non al Ridotto del teatro comunale, come inizialmente previsto). “Donne in lettere contro la violenza” ? il titolo dell’iniziativa letteraria in cui l’editrice aquilana Alessandra Prospero dialogher? con le autrici Monica Pelliccione, Emma Pomilio e Luisa Gasbarri – precisa la nota online. A seguire si terranno le letture di alcune poesie di Carmela De Felice, Carla Gonnelli e Clara Di Stefano e di un monologo di Rosanna Narducci.

