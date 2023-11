L’Aquila, Violenza sulle donne: domani con Roccella, Biondi e Lancia parte all’Aquila campagna per diffusione numero verde 1522 – ore 11:30 conferenza stampa in piazza Battaglione Alpini, a seguire giro su autobus Ama

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Domani, marted? 21, alla presenza della ministra Eugenia Roccella, del sindaco Pierluigi Biondi e dell’assessore Ersilia Lancia prender? il via la campagna di diffusione del 1522, il numero verde nazionale anti violenza e stalking, sui mezzi del trasporto pubblico, promossa dal Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’appuntamento ? alle 11:30 in piazza Battaglione Alpini per una conferenza stampa – si apprende dal portale web ufficiale. A seguire, la ministra del governo Meloni, il primo cittadino e l’assessore alle Pari Opportunit? saliranno a bordo di uno degli autobus dell’Ama allestiti con la pubblicit? del 1522 e percorreranno alcune strade della citt?. La campagna di diffusione del 1522, il numero attivo 24 ore su 24 e a disposizione tutti i giorni delle donne vittime di violenza e stalking, realizzata in collaborazione con Ama e con il settore Trasporti, viene lanciata in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ma andr? avanti anche negli altri periodi dell’anno –

