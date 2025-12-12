- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
Attualità

L’Aquila, Voucher “Sport Opportunità”: approvata la graduatoria per sostenere l’accesso allo sport dei minori

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Assessore Tursini : “Oltre 230 minori riceveranno per la prima volta il contributo dedicato all’iscrizione e alla fruizione delle attivit? presso le associazioni aderenti e finanziato con fondi comunali.”L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila rende nota l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione dei voucher elettronici del progetto “Sport Opportunit?”, destinati a sostenere la partecipazione dei minori alle attivit? sportive per l’anno sportivo 2025/2026.?Lo sport ? uno strumento potentissimo di crescita, inclusione e salute – si apprende dalla nota stampa. Con il progetto Sport Opportunit? abbiamo trasformato questo principio in un impegno concreto, sostenendo le famiglie e mettendo al centro i minori pi? fragili – aggiunge la nota pubblicata. Continueremo a lavorare per rafforzare politiche sociali che riducano le disuguaglianze e permettano ai ragazzi di praticare sport, crescere in un ambiente sano e sentirsi parte attiva della citt?, indipendentemente dalle condizioni familiari? dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini. 

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

