L’Aquila, Voucher “Sport Opportunità”: approvata la graduatoria per sostenere l’accesso allo sport dei minori

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Assessore Tursini : “Oltre 230 minori riceveranno per la prima volta il contributo dedicato all’iscrizione e alla fruizione delle attivit? presso le associazioni aderenti e finanziato con fondi comunali.”L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila rende nota l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione dei voucher elettronici del progetto “Sport Opportunit?”, destinati a sostenere la partecipazione dei minori alle attivit? sportive per l’anno sportivo 2025/2026.?Lo sport ? uno strumento potentissimo di crescita, inclusione e salute – si apprende dalla nota stampa. Con il progetto Sport Opportunit? abbiamo trasformato questo principio in un impegno concreto, sostenendo le famiglie e mettendo al centro i minori pi? fragili – aggiunge la nota pubblicata. Continueremo a lavorare per rafforzare politiche sociali che riducano le disuguaglianze e permettano ai ragazzi di praticare sport, crescere in un ambiente sano e sentirsi parte attiva della citt?, indipendentemente dalle condizioni familiari? dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.

