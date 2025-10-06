L’Aquila, Voucher sportivi per minori dai 6 ai 17 anni : al via l’avviso per le famiglie, relativo al progetto “Sport Opportunità” 2025/2026

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Settore delle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila rende nota la pubblicazione dell’avviso relativo al progetto “Sport Opportunit?”, per l’assegnazione di voucher elettronici a sostegno delle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, destinati a garantire l’accesso gratuito o agevolato ad attivit? sportive organizzate dalle associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. ?Lo sport ? uno straordinario strumento di crescita, socialit? e inclusione – si apprende dalla nota stampa. Con questo progetto vogliamo sostenere le famiglie aquilane e garantire ai ragazzi e alle ragazze la possibilit? di praticarlo, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza – si legge sul sito web ufficiale. Investire nello sport significa investire nella salute, nella comunit? e nel futuro della nostra citt?, e come Amministrazione intendiamo continuare a promuovere politiche concrete per il benessere delle giovani generazioni? dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini.Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal 3 al 31 ottobre 2025, attraverso la piattaforma telematica dedicata https://bandisocialescuola – si legge sul sito web ufficiale. comune – laquila – it/home

