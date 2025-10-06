- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Ottobre 6, 2025
Attualità

L’Aquila, Voucher sportivi per minori dai 6 ai 17 anni : al via l’avviso per le famiglie, relativo al progetto “Sport Opportunità” 2025/2026

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Settore delle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila rende nota la pubblicazione dell’avviso relativo al progetto “Sport Opportunit?”, per l’assegnazione di voucher elettronici a sostegno delle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, destinati a garantire l’accesso gratuito o agevolato ad attivit? sportive organizzate dalle associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. ?Lo sport ? uno straordinario strumento di crescita, socialit? e inclusione – si apprende dalla nota stampa. Con questo progetto vogliamo sostenere le famiglie aquilane e garantire ai ragazzi e alle ragazze la possibilit? di praticarlo, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza – si legge sul sito web ufficiale. Investire nello sport significa investire nella salute, nella comunit? e nel futuro della nostra citt?, e come Amministrazione intendiamo continuare a promuovere politiche concrete per il benessere delle giovani generazioni? dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini.Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal 3 al 31 ottobre 2025, attraverso la piattaforma telematica dedicata https://bandisocialescuola – si legge sul sito web ufficiale. comune – laquila – it/home

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

