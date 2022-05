L’Aquila, VVF: elicottero Erickson da giugno all’aeroporto di Preturo per campagna nazionale antincendio boschivo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Per il secondo anno consecutivo l’elicottero Erickson S-64 dei Vigili del fuoco sar di base presso l’aeroporto dei Parchi di Preturo in vista della campagna nazionale antincendio boschivo – aggiunge testualmente l’articolo online. A partire dal mese di giugno l’imponente mezzo sar a disposizione per gli interventi e le urgenze in tutto il Centro Italia, oltre che nel territorio aquilano – recita il testo pubblicato online. In questi giorni l’Erickson S-64 si trova presso lo scalo aquilano in quanto nei giorni scorsi stato impiegato durante le operazioni del progetto internazionale di indagini scientifiche sul ghiacciaio Calderone del Gran Sasso denominato “Ice Memory”.

