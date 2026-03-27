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Eventi e Cultura

L’Aquila, XIX Congresso FenealUil Abruzzo: al centro sicurezza sul lavoro, appalti e ricostruzione.

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Domani, 28 marzo 2026, alle ore 9.30, presso la Sala convegni Formedil all’Aquila, in Via Pizzoli, 17/G fraz. San Vittorino, si terrà il XIX Congresso regionale FenealUil Abruzzo.

L’importante evento vedrà la partecipazione del segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, del segretario generale FenealUil nazionale, Mauro Franzolini, del segretario organizzativo FenealUil nazionale, Pierpaolo Frisenna, e del segretario generale Feneal Uil Abruzzo, Louis Panza.

Al centro del dibattito verranno affrontati i temi della sicurezza sul lavoro, degli appalti e della ricostruzione. La categoria della Uil si impegna a rappresentare e tutelare i lavoratori dell’edilizia e dei settori affini.

“Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questo importantissimo evento”, dichiara Barbara Del Fallo, responsabile delle informazioni per la stampa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Barbara Del Fallo al telefono 3392938948 o tramite e-mail all’indirizzo barbaradelfallo@gmail.com.

L’XIX Congresso regionale FenealUil Abruzzo si preannuncia come un momento fondamentale per discutere e affrontare le questioni più rilevanti per la categoria dei lavoratori dell’edilizia e settori affini.

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