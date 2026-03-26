L’Aquila, XIX Congresso regionale FenealUil: focus su sicurezza sul lavoro, appalti e ricostruzione

Il XIX Congresso regionale FenealUil Abruzzo si terrà il prossimo sabato 28 marzo alle ore 9.30 presso la Sala convegni Formedil all’Aquila, in via Pizzoli, 17/G fraz. San Vittorino. L’evento vedrà la partecipazione del segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo, del segretario generale FenealUil nazionale Mauro Franzolini, del segretario organizzativo FenealUil nazionale Pierpaolo Frisenna e del segretario generale Feneal Uil Abruzzo Louis Panza.

I temi centrali del dibattito saranno la sicurezza sul lavoro, gli appalti e la ricostruzione. L’invito a partecipare è rivolto anche ai giornalisti interessati all’argomento. Per informazioni e contatti stampa è disponibile Barbara Del Fallo al numero 3392938948 o via email a barbaradelfallo@gmail.com.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e di dibattito tra i rappresentanti della categoria della Uil che si occupa della tutela dei lavoratori dell’edilizia e dei settori affini. Sono attesi interventi e contributi significativi da parte dei relatori presenti, che approfondiranno le questioni legate alla sicurezza sul lavoro, agli appalti e alla ricostruzione.

Il Congresso si prefigge l’obiettivo di analizzare le sfide e le opportunità che il settore dell’edilizia e dei lavori pubblici sta affrontando, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori e alla salvaguardia dei loro diritti. Si auspica che l’evento possa portare a nuove proposte e soluzioni concrete per migliorare le condizioni di lavoro e garantire la sicurezza dei lavoratori del settore.

L’importanza del tema della sicurezza sul lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori rende il Congresso regionale FenealUil Abruzzo un appuntamento imprescindibile per chiunque sia interessato al mondo del lavoro e alle questioni sociali. Si auspica che l’incontro possa essere proficuo e portare a dei risultati concreti per il benessere dei lavoratori del settore.