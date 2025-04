L’aquilano Cicchetti alla guida di INWIT: le congratulazioni del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, si congratula con Oscar Cicchetti per la nomina a presidente del Consiglio di amministrazione di INWIT, societ? leader nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni.?L’incarico affidato a Oscar Cicchetti – ha dichiarato il sindaco – rappresenta un importante riconoscimento per una figura di comprovata esperienza e competenza – ? motivo di orgoglio vedere un aquilano ricoprire ruoli di tale rilievo a livello nazionale: testimonianza concreta del valore e della qualit? delle professionalit? che il nostro territorio esprime – A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa affrontare questa nuova sfida con la stessa seriet? e visione che hanno caratterizzato il suo percorso, mantenendo uno sguardo attento anche alla sua terra d’origine?.

