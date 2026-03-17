Larijani nel conflitto Iran-Israele: profilo chiave

La figura di Ali Larijani è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più ricercati sui motori di ricerca. L’ex presidente del Parlamento iraniano è stato recentemente oggetto di un attacco aereo israeliano, che ha suscitato nuove tensioni nel già delicato equilibrio geopolitico della regione. Le ultime notizie parlano di un’escalation di conflitti tra Iran e Israele, con ripercussioni anche sui campi petroliferi e sulle ambasciate statunitensi. I dettagli su queste vicende sono in continua evoluzione, e invitiamo a seguire gli aggiornamenti online per approfondire ulteriormente il tema.