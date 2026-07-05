Larissa Iapichino: record italiano nel salto in lungo

La giovane atleta Larissa Iapichino ha conquistato l’attenzione del pubblico e degli appassionati di atletica leggera con un risultato straordinario: 7.12 metri nel salto in lungo, stabilendo così un nuovo record italiano. Un traguardo eccezionale, reso ancora più speciale dal fatto che Larissa ha superato di un centimetro il primato detenuto dalla madre, l’ex campionessa Fiona May.

La notizia ha rapidamente scalato le classifiche di tendenza online, diventando uno dei temi più cercati e discussi sul web. L’exploit di Larissa Iapichino a Eugene è stato accolto con entusiasmo e ammirazione, confermando il suo talento e il suo impegno nel mondo dell’atletica leggera.

Questo risultato storico ha certamente aperto nuove prospettive per l’atleta italiana, che si è distinta a livello internazionale e ha dimostrato di possedere un talento straordinario. Il futuro per Larissa si preannuncia ricco di sfide e successi, con il sostegno e l’orgoglio di una madre che ha fatto la storia nello stesso sport.

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