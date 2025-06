L’Assessorato alle Politiche Sociali promuove musica, inclusione e comunità: il 29 giugno alla Villa Comunale il secondo evento del progetto “Dal Centro alle Periferie – Presìdi di Solidarietà”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Domenica 29 giugno 2025, dalle 15:00 alle 19:00, la Villa Comunale dell’Aquila ospiter? il secondo appuntamento del progetto “Dal Centro alle Periferie – Pres?di di Solidariet?”, promosso e finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, nell’ambito del Piano Sociale Distrettuale 2023–2025, e realizzato da APPSTART ONLUS, organizzazione attiva nella progettazione e realizzazione di servizi socioeducativi per bambini, adolescenti e famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Con questo secondo appuntamento vogliamo ribadire un principio fondamentale: le Politiche Sociali rappresentano partecipazione e crescita condivisa – viene evidenziato sul sito web. Portare la musica nei quartieri, coinvolgere i pi? giovani e creare occasioni di incontro tra generazioni significa costruire comunit? solide e inclusive – recita la nota online sul portale web ufficiale. ? questo il cuore del nostro Piano Sociale Distrettuale: essere vicini alle persone, in ogni luogo della citt?” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini.Il pomeriggio sar? dedicato alla musica come linguaggio educativo e universale, con laboratori musicali a cura di “TOP – Teatro Opera Project” e de “L’Orchestra Jazz che Vorrei”, che coinvolgeranno bambini, bambine e adolescenti – precisa la nota online. Previsti anche uno spazio rap live con il giovane artista “Giovane Tromba”, e uno spazio informativo sugli sportelli gratuiti di ascolto psicologico attivi in citt? a cura del Comune dell’Aquila – Alle 17:30, l’evento culminer? con il concerto de “L’Orchestra Jazz che Vorrei” che introdurr? l’anteprima del musical “Oltre l’Arcobaleno”, produzione originale del Punto Luce L’Aquila con protagonisti bambini e bambine, insieme ad un ensemble di artisti locali: Martina Ferrauto, Ivan Aquilio, Omar Di Giammarino, Alberto Rotili e Domenico Capanna, con testi e arrangiamenti originali di Marco Rotilio – recita il testo pubblicato online. Uno spettacolo che invita a riflettere sul ruolo dell’educare, sul Desiderio e sul Sogno – riporta testualmente l’articolo online. L’evento, a partecipazione libera e gratuita, sar? un’occasione per tutta la cittadinanza di vivere la musica come strumento di incontro, crescita e solidariet?.

