giovedì, Ottobre 16, 2025
L’Assessore Tursini e il capogruppo Maccarone replicano al PD: “Altro che propaganda, anni di risultati tangibili” Sul degrado: “Chi parla così offende la città. Al lavoro su progetti concreti e con serietà”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Sul tema delle politiche sociali, il Partito Democratico mostra ancora una volta di aver perso la bussola – viene evidenziato sul sito web. D’altra parte, va capito: mai come negli ultimi anni sono state messe in campo risorse, iniziative e progettualit? in favore dei cittadini pi? vulnerabili – precisa la nota online. Un tempo la sinistra si considerava paladina dei diritti degli ultimi, si sono ridotti a sfilare dietro bandiere, ideologie e slogan, perdendo di vista il popolo vero – riporta testualmente l’articolo online. Noi, al contrario, lavoriamo ogni giorno accanto alle persone, ascoltando i loro bisogni e offrendo soluzioni concrete” dichiarano l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini e il consigliere capogruppo di “L’Aquila Protagonista” Alessandro Maccarone – “Parlare di ‘citt? nel degrado’ ? un insulto a chi lavora ogni giorno per mantenerla sicura, accogliente e viva – continuano–. “Da anni operiamo senza sosta per migliorare la vivibilit? dei quartieri, rafforzare i servizi e garantire un sistema di accoglienza serio, trasparente e costantemente monitorato, riconosciuto dal Ministero dell’Interno come virtuoso – aggiunge testualmente l’articolo online. ”Il Comune dell’Aquila, infatti, porta avanti da anni il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI, ex SPRAR), attivo in citt? dal 2011 e sottoposto a continui controlli ministeriali – aggiunge la nota pubblicata.  “Chi sostiene che questa Amministrazione ha abbandonato le politiche di inclusione mente – proseguono – Dai percorsi educativi per i giovani, ai presidi sociali nelle periferie, agli sportelli di ascolto, fino alle due ludoteche comunali e ai centri estivi gratuiti, i fatti parlano chiaro – recita il testo pubblicato online. Noi preferiamo lavorare, senza strumentalizzare il disagio come arma di propaganda politica – ”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

