L’Assessore Tursini e il capogruppo Maccarone replicano al PD: “Altro che propaganda, anni di risultati tangibili” Sul degrado: “Chi parla così offende la città. Al lavoro su progetti concreti e con serietà”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Sul tema delle politiche sociali, il Partito Democratico mostra ancora una volta di aver perso la bussola – viene evidenziato sul sito web. D’altra parte, va capito: mai come negli ultimi anni sono state messe in campo risorse, iniziative e progettualit? in favore dei cittadini pi? vulnerabili – precisa la nota online. Un tempo la sinistra si considerava paladina dei diritti degli ultimi, si sono ridotti a sfilare dietro bandiere, ideologie e slogan, perdendo di vista il popolo vero – riporta testualmente l’articolo online. Noi, al contrario, lavoriamo ogni giorno accanto alle persone, ascoltando i loro bisogni e offrendo soluzioni concrete” dichiarano l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini e il consigliere capogruppo di “L’Aquila Protagonista” Alessandro Maccarone – “Parlare di ‘citt? nel degrado’ ? un insulto a chi lavora ogni giorno per mantenerla sicura, accogliente e viva – continuano–. “Da anni operiamo senza sosta per migliorare la vivibilit? dei quartieri, rafforzare i servizi e garantire un sistema di accoglienza serio, trasparente e costantemente monitorato, riconosciuto dal Ministero dell’Interno come virtuoso – aggiunge testualmente l’articolo online. ”Il Comune dell’Aquila, infatti, porta avanti da anni il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI, ex SPRAR), attivo in citt? dal 2011 e sottoposto a continui controlli ministeriali – aggiunge la nota pubblicata. “Chi sostiene che questa Amministrazione ha abbandonato le politiche di inclusione mente – proseguono – Dai percorsi educativi per i giovani, ai presidi sociali nelle periferie, agli sportelli di ascolto, fino alle due ludoteche comunali e ai centri estivi gratuiti, i fatti parlano chiaro – recita il testo pubblicato online. Noi preferiamo lavorare, senza strumentalizzare il disagio come arma di propaganda politica – ”

