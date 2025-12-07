- Spazio Pubblicitario 01 -
Latina, Valentina Di Ludovico premiata al Premio Letterario Internazionale
Eventi e Cultura

Latina, Valentina Di Ludovico premiata al Premio Letterario Internazionale

Valentina Di Ludovico, scrittrice abruzzese, ha ricevuto una segnalazione di merito al prestigioso Premio Letterario Internazionale “Città di Latina”, una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 400 autori. L’undicesima edizione del premio si è svolta il 6 dicembre 2025 a Latina, dove la Di Ludovico è stata premiata per la sua opera “Asimmetrie dei giorni pari”.

La giuria, composta da esperti del settore e coadiuvata dall’Amministrazione Comunale di Latina, ha riconosciuto il valore dell’opera della scrittrice teramana, sottolineando la qualità e la profondità della sua narrazione. Questo riconoscimento riflette non solo l’eccellenza letteraria, ma anche l’impegno della Di Ludovico nel trattare temi importanti legati alla fragilità e alla forza dell’animo umano.

In merito al premio ricevuto, la scrittrice ha dichiarato: “Ricevere questo riconoscimento per ‘Asimmetrie dei giorni pari’ nell’ambito di un premio così importante è un onore e una profonda soddisfazione. Questo riconoscimento non va solo all’opera, ma anche ai temi che essa porta con sé, in particolare la necessità di raccontare con autenticità e senza pregiudizi la fragilità e, soprattutto, la straordinaria forza dell’animo umano. Spero che la storia di Marta possa continuare a raggiungere e toccare i lettori, ricordando a tutti che c’è sempre un varco per la resilienza e per la speranza.”

Valentina Di Ludovico, originaria di Teramo, è anche un Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica con una vasta esperienza nel settore. La sua attività letteraria si è concentrata sull’esplorazione del mondo della salute mentale, contribuendo a superare lo stigma e i pregiudizi riguardanti queste tematiche. “Asimmetrie dei giorni pari” è il suo secondo romanzo, attraverso il quale continua a sensibilizzare il pubblico su temi di rilevanza sociale.

