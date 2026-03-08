- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Marzo 8, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaLaura Pirovano: trionfo di un centesimo a Val di Fassa
Notizie Italia

Laura Pirovano: trionfo di un centesimo a Val di Fassa

- Spazio Pubblicitario 02 -

Domenica 8 Marzo 2026, il super g femminile è il tema caldo del momento, con Laura Pirovano che si conferma protagonista a Val di Fassa. Nella discesa di oggi, la giovane atleta ha vinto per un centesimo, conquistando la testa della Coppa del Mondo con una gara alla fine. Un risultato che ha fatto gridare al miracolo e che sta generando grande interesse online, spingendo la notizia ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

La competizione è stata estremamente combattuta, con Pirovano che ha saputo superare la concorrenza, tra cui spiccava il nome di Sofia Goggia. La vittoria di Laura, per un margine così esiguo, ha reso l’evento ancora più emozionante e ha confermato il suo talento e la sua determinazione.

Questo successo si aggiunge al suo palmares già ricco e promette scintille per le prossime competizioni. Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle gesta sportive di Laura Pirovano e sul mondo dello sci alpino femminile, è possibile approfondire online, dove la notizia è al centro dell’attenzione in queste ore.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it