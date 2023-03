Lavori a Sassa: chiusa via Duca degli Abruzzi nella mattina del 24 marzo

- Advertisement -

Per consentire i lavori di riparazione della rete idrica da parte della Gran Sasso Acqua S.p.A. si rende necessaria la chiusura del tratto urbano della S.P. 1 ‘Amiternina’.

Lo rende noto l’assessore con delega alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella, che dichiara: “Dalle ore 8 alle ore 12 di venerd? 24 marzo sul tratto urbano della S.P. 1, ovvero Via Duca degli Abruzzi nella frazione di Sassa, ? stato istituito, con apposita ordinanza della PM, il divieto di transito e quello di sosta con rimozione all’altezza del km 1+900. Sar? apposta, inoltre, idonea segnaletica in corrispondenza delle strade limitrofe a cura della stessa ditta esecutrice, al fine di limitare i disagi per gli automobilisti”.

L’ordinanza ? consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_487762_0_3.html

