- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 15, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàLavori edificio Anas via XX Settembre, domani senso unico alternato nel tratto...
Attualità

Lavori edificio Anas via XX Settembre, domani senso unico alternato nel tratto compreso tra Via Castiglione e Via fonte Preturo

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per consentire il completamento dei lavori di recinzione della propriet? dell’ANAS ubicata in Via XX Settembre il Comando di Polizia Municipale ha emesso una ordinanza, la 339/T, con cui per la giornata di domani, marted? 16 settembre, viene disposto il senso unico alternato con movieri nel tratto compreso tra Via Castiglione e Via Fonte Preturo, per il periodo che va dalle ore 9.30 e le ore12 e dalle ore 14.30 e le ore16.30 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it