Lavori edificio Banca d’Italia, dal 2 ottobre modifiche temporanee alla viabilità per consentire passaggio dei mezzi del cantiere

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:In considerazione di lavori di manutenzione ordinaria allo stabile della Banca d’Italia, che prevede la demolizione ed il ripristino di pavimenti ed intonaci su lastrico solare, al fine di permettere l’uscita dei mezzi d’opera di cantiere, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale viene istituita la chiusura temporanea, regolata da movieri e limitatamente al passaggio dei mezzi d’opera, in Via Indipendenza, Piazza S. Marco e Via S. Agostino, con immissione su Via XX Settembre, nel seguente periodo :La ditta incaricata dei lavori garantir? il transito dei mezzi d’opera attraverso l’utilizzo di movieri, posizionati su ciascuna delle intersezioni presenti nel tragitto in uscita dal cantiere e verso Via XX Settembre, con particolare attenzione all’immissione su Via XX Settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’accesso agli eventuali residenti nei tratti interessati dai lavori, al personale in servizio di soccorso anche con lettiga ed alle forze dell’ordine, sar? inoltre sempre garantito, predisponendo idonei passaggi mediante appositi allestimenti, atti ad agevolare i percorsi pedonali in sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale.

