Lavori ex caserma Rossi: modifiche alla viabilità

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In vista dell’avvio dei lavori di realizzazione del parcheggio da oltre 300 posti all’interno della ex Caserma Rossi, il Comando di Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza numero 268 del 14.07.2025 con cui vengono disposte modifiche alla viabilit? nell’area interessata dagli interventi che, nella prima fase, riguarderanno l’area esterna all’infrastruttura – si legge sul sito web ufficiale. Ai sensi del provvedimento di PM, pertanto, a partire dalle ore 8.00 di mercoled? 16 luglio sar? chiusa al traffico veicolare Via Parrozzani. I soli mezzi autorizzati al transito saranno quelli diretti al varco carraio della Caserma Rossi che percorreranno il tratto di Via Parrozzani compreso tra l’ingresso della Caserma stessa e l’intersezione con Via Panella nei due sensi di marcia – Viene disposta l’istituzione del divieto di transito e di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, sulla bretella che collega Via Panella con Via Parrozzani e sull’area di sosta posta sul lato dx del senso di marcia, con direzione Viale della Croce Rossa tra le intersezioni con Via Acquasanta e Via Parrozzani, area nella quale, con apposito provvedimento, verr? ricollocata la fermata bus attualmente presente all’altezza della Questura lato Caserma Rossi.Le auto provenienti da via Acquasanta avranno quindi l’obbligo di immissione su Via Panella – “Si stratta – spiega l’assessore con delega alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella – di modifiche necessarie per consentire l’esecuzione di lavori che, una volta terminati, permetteranno di consegnare alla citt? una infrastruttura moderna ed efficiente, in grado di dare una risposta concreta a cittadini e residenti e una valida opportunit? per i turisti che visiteranno la nostra citt?. Comprendiamo che potranno esserci dei disagi, ma invitiamo la popolazione a seguire scrupolosamente quanto contenuto nel dispositivo, fermo restando che, attraverso il nostro personale di Polizia Municipale, faremo quanto necessario per fornire assistenza e controllo della viabilit?”.

