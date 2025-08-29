Lavori per mitigare il rischio idrogeologico: chiusa via Via Vaccarito dall’1 al 12 settembre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Per consentire l’esecuzione dei lavori necessari all’esecuzione delle opere di attraversamento del fosso delle Cese, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, il settore Transizione ecologica, Pnrr e Pnc, Protezione civile del Comune dell’Aquila ha emanato un’ordinanza (pubblicata sul sito internet dell’Ente e consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_568032_0_3.html) con cui viene disposta la chiusura di Vaccarito, all’altezza dell’attraversamento del fosso delle Cese per esigenze di cantiere, dall’1 al 12 settembre prossimi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it