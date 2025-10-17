- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 17, 2025
Lavori Ponte Belvedere: posizionamento autogru, chiusura temporanea dell’area d’intersezione tra via Fontesecco e via degli Ortoloani dal 20 al 22 ottobre

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per consentire le operazioni di posizionamento di un autogru il per varo di elementi metallici, funzionali ai lavori di realizzazione del Ponte Belvedere, il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza con cui vengono disposte delle modifiche alla viabilit? nell’area di Fontesecco – recita il testo pubblicato online. In particolare, il provvedimento prevede l’istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 8 del giorno 20 ottobre alle ore 18 del 22 ottobre nell’area d’intersezione tra via Fontesecco e via degli Ortolani.Verr? predisposto un passaggio pedonale che consentir? l’accesso a via degli Ortolani.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

