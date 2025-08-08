- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 8, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàLavori Ponte Belvedere, prorogato al 30 settembre lo sgombero dell’edificio al civico...
Attualità

Lavori Ponte Belvedere, prorogato al 30 settembre lo sgombero dell’edificio al civico 29 di Via Fontesecco

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Al fine di garantire la massima sicurezza nella corretta esecuzione della ricostruzione Ponte Belvedere, consistente nel montaggio e posizionamento della seconda parte del ponte, mediante un’apposita ordinanza il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha prorogato sino al prossimo 30 settembre lo sgombero temporaneo degli inquilini dell’immobile localizzato in via Fontesecco al civico 29.Si tratta di una prosecuzione di quanto gi? previsto con un medesimo provvedimento dello scorso 9 maggio, attraverso il quale era stato disposto lo sgombero temporaneo dell’edificio – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it