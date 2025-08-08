Lavori Ponte Belvedere, prorogato al 30 settembre lo sgombero dell’edificio al civico 29 di Via Fontesecco

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Al fine di garantire la massima sicurezza nella corretta esecuzione della ricostruzione Ponte Belvedere, consistente nel montaggio e posizionamento della seconda parte del ponte, mediante un’apposita ordinanza il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha prorogato sino al prossimo 30 settembre lo sgombero temporaneo degli inquilini dell’immobile localizzato in via Fontesecco al civico 29.Si tratta di una prosecuzione di quanto gi? previsto con un medesimo provvedimento dello scorso 9 maggio, attraverso il quale era stato disposto lo sgombero temporaneo dell’edificio – recita il testo pubblicato online.

