giovedì, Dicembre 4, 2025
HomeAttualitàLavori su edificio a via Roma: limitazioni al traffico il 6 dicembre
Attualità

Lavori su edificio a via Roma: limitazioni al traffico il 6 dicembre

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In considerazione di lavori di riparazione dell’edificio situato  su via Roma  e che insiste su via ed Arco Pizzoli  e su via Pretatti, il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza con la quale, sabato 6 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, viene istituito il divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati, eccetto i mezzi d’opera in Via Roma, nel tratto compreso tra il civico nr 169 ed il civico nr 181.Sar? predisposto un idoneo passaggio pedonale per consentire il transito dei residenti e gli accessi alle attivit? commerciali che insistono nei tratti interessati dai lavori.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

