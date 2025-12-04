Lavori su edificio a via Roma: limitazioni al traffico il 6 dicembre

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In considerazione di lavori di riparazione dell’edificio situato su via Roma e che insiste su via ed Arco Pizzoli e su via Pretatti, il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza con la quale, sabato 6 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, viene istituito il divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati, eccetto i mezzi d’opera in Via Roma, nel tratto compreso tra il civico nr 169 ed il civico nr 181.Sar? predisposto un idoneo passaggio pedonale per consentire il transito dei residenti e gli accessi alle attivit? commerciali che insistono nei tratti interessati dai lavori.

