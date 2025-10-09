- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 9, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàLavori sulla rete idrica: modifiche temporanee alla viabilità in via Arco dei...
Attualità

Lavori sulla rete idrica: modifiche temporanee alla viabilità in via Arco dei Veneziani, via Vetusti e via Fortebraccio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Per consentire lo svolgimento di lavori sulla rete idrica il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza con cui vengono disposte delle modifiche temporanee alla viabilit? in alcune strade del centro storico interessate dagli interventi.In particolare, il provvedimento dispone il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati nelle seguenti vie e nei seguenti giorni, secondo le modalit? indicate:Il testo dell’ordinanza ? consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_570490_0_3.html

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it