Lavori terminati, da domani torna disponibile area giochi a San Bernardino 

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’area giochi nei pressi della Basilica di San Bernardino e da domani, sabato 5 luglio, torner? a disposizione di bambini e famiglie”.A darne notizia ? l’assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila Fabrizio Taranta – viene evidenziato sul sito web. Gli interventi, per un importo di complessivi 45mila euro, hanno riguardato l’installazione di una nuova pavimentazione antitrauma, altalena inclusiva, scivolo combinato con rampe differenziate – dedicate a bambini con disabilit?, con et? fino a 12 anni e per i pi? piccoli – nuove panchine e palestrina da arrampicata – viene evidenziato sul sito web. Nell’area, recintata, ? stato piantumato nuovo acero mentre nelle prossime settimane verr? posizionato un tavolo da pic nic.”Dopo le operazioni di implementazione dei parchi gioco nelle frazioni di Camarda e Paganica restituiamo alla comunit? un nuovo spazio di aggregazione, questa volta nel centro cittadino – dichiara l’Assessore Taranta – Abbiamo lavorato per sostituire i vecchi giochi con strutture nuove, moderne e inclusive creando un luogo ancora pi? bello e sicuro per i nostri bambini – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo predisposto una nuova recinzione, che prima non c’era, per fornire la massima serenit? per utenti e genitori,Un intervento per garantire momenti di svago e socializzazione dei pi? piccoli e delle famiglie a due passi da uno dei monumenti simbolo della citt?, ovvero la Basilica di San Bernardino”.

