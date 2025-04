Lavoro e inclusione: in pubblicazione l’avviso rivolto a cooperative, associazioni, fondazioni, aziende e soggetti pubblici che intendano ospitare tirocini di inclusione sociale per i tirocini destinati ai più fragili

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Assessore Manuela Tursini: “Inclusione sociale e dignit? del lavoro, un impegno concreto della nostra Amministrazione”? in pubblicazione l’Avviso rivolto a cooperative, associazioni, fondazioni, aziende e soggetti pubblici che intendano ospitare tirocini di inclusione sociale – “Con questo avviso – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini – vogliamo promuovere percorsi di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento lavorativo destinati a cittadini in condizione di fragilit? economica e sociale – L’inclusione passa anche attraverso l’opportunit? di imparare un mestiere e riconquistare dignit? personale e autonomia – si legge sul sito web ufficiale. Le istituzioni, in rete con il territorio, possono fare la differenza”.Il Comune dell’Aquila invita dunque tutti i soggetti operanti nel territorio, in possesso dei requisiti richiesti, a consultare nei prossimi giorni il sito istituzionale dell’Ente e a manifestare il proprio interesse entro il 13 maggio 2025. L’elenco dei soggetti ospitanti rester? comunque aperto e aggiornabile nel tempo – recita il testo pubblicato online. Per informazioni ? possibile contattare il numero 0862.645638 o scrivere all’indirizzo rossana – si apprende dal portale web ufficiale. tribuiani@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it

