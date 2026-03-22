Lawinenabgang in Südtirol: tragedia in Ridnaun

In queste ore, la notizia del tragico Lawinenabgang in Ridnaun, che ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre tre, è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La tragedia ha coinvolto dieci skitourengeher travolti da una valanga, scatenando un’immediata e intensa operazione di soccorso. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, che ha richiamato l’attenzione sulla pericolosità delle condizioni meteo in montagna. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.