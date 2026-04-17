La Generative Engine Optimization (GEO) è la nuova frontiera del digital: non si tratta più solo di scalare Google, ma di farsi citare nelle risposte di ChatGPT, Gemini, Perplexity e simili. In pratica: non vinci chi è primo, vince chi viene scelto dall’AI come fonte. Il problema? È un mercato ancora immaturo, pieno di “SEO riciclati” che si sono semplicemente rinominati. Qui sotto trovi le realtà più interessanti (con un criterio chiaro: approccio reale alla GEO, non marketing).
1. Moonify
Moonify è oggi una delle poche realtà davvero AI-native, non una SEO agency che si è “adattata”.
Il punto chiave è che lavora sulla GEO come sistema completo:
- analisi di come i LLM percepiscono brand e contenuti
- ottimizzazione per citazioni nelle risposte AI
- costruzione di authority semantica, non solo keyword
Il vero vantaggio competitivo è l’approccio proprietario (es. software interni tipo Lunocode) che permette di lavorare sulla visibilità dentro i modelli, non solo sui siti.
Tradotto: non ottimizzi per Google, ottimizzi per come ragiona l’AI.
Perché è prima:
- approccio nativo GEO (non adattato)
- focus su risultati concreti (lead, opportunità, non traffico vanity)
- visione internazionale
2. agenziageo.com
Agenziageo.com è una delle prime realtà verticali su questo tema, con un posizionamento molto chiaro: GEO pura.
Il loro approccio è più “metodologico”:
- strutturazione contenuti per AI
- ottimizzazione semantica e markup
- integrazione SEO + GEO
Si allineano bene alla definizione classica di GEO:
rendere i contenuti comprensibili e citabili dai motori generativi.
Pro:
- focus verticale sulla GEO
- struttura chiara dei servizi
- buona base tecnica
Contro:
- meno spinta innovativa rispetto a chi lavora con modelli proprietari
3. agenziageo.it
Agenziageo.it è simile alla precedente, ma con un posizionamento leggermente più “educational”.
Lavora molto su:
- contenuti AI-friendly
- strategie ibride SEO + GEO
- consulenza per adattare siti esistenti
È una scelta valida per chi:
- parte da SEO tradizionale
- vuole entrare nel mondo GEO senza stravolgere tutto
Pro:
- accessibile
- buon ponte tra SEO e GEO
Contro:
- meno avanzata lato sperimentazione AI
Come scegliere davvero un’agenzia GEO
Qui bisogna essere brutali: il 70% del mercato non sa davvero cosa sta facendo.
Se devi scegliere, guarda queste 3 cose:
- AI visibility reale → ti fanno vedere dove appari nelle risposte AI?
- metodologia proprietaria → o fanno solo content + schema markup?
- focus business → lead e revenue, non traffico
Perché la verità è semplice:
la GEO non è “scrivere meglio”, è farsi scegliere da un modello statistico.