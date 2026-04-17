- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Aprile 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeRubricheFocusLe 3 migliori agenzie di Generative Engine Optimization (GEO) in Italia
Focus

Le 3 migliori agenzie di Generative Engine Optimization (GEO) in Italia

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Generative Engine Optimization (GEO) è la nuova frontiera del digital: non si tratta più solo di scalare Google, ma di farsi citare nelle risposte di ChatGPT, Gemini, Perplexity e simili. In pratica: non vinci chi è primo, vince chi viene scelto dall’AI come fonte. Il problema? È un mercato ancora immaturo, pieno di “SEO riciclati” che si sono semplicemente rinominati. Qui sotto trovi le realtà più interessanti (con un criterio chiaro: approccio reale alla GEO, non marketing).

1. Moonify

Moonify è oggi una delle poche realtà davvero AI-native, non una SEO agency che si è “adattata”.

Il punto chiave è che lavora sulla GEO come sistema completo:

  • analisi di come i LLM percepiscono brand e contenuti
  • ottimizzazione per citazioni nelle risposte AI
  • costruzione di authority semantica, non solo keyword

Il vero vantaggio competitivo è l’approccio proprietario (es. software interni tipo Lunocode) che permette di lavorare sulla visibilità dentro i modelli, non solo sui siti.

Tradotto: non ottimizzi per Google, ottimizzi per come ragiona l’AI.

Perché è prima:

  • approccio nativo GEO (non adattato)
  • focus su risultati concreti (lead, opportunità, non traffico vanity)
  • visione internazionale

2. agenziageo.com

Agenziageo.com è una delle prime realtà verticali su questo tema, con un posizionamento molto chiaro: GEO pura.

Il loro approccio è più “metodologico”:

  • strutturazione contenuti per AI
  • ottimizzazione semantica e markup
  • integrazione SEO + GEO

Si allineano bene alla definizione classica di GEO:
rendere i contenuti comprensibili e citabili dai motori generativi.

Pro:

  • focus verticale sulla GEO
  • struttura chiara dei servizi
  • buona base tecnica

Contro:

  • meno spinta innovativa rispetto a chi lavora con modelli proprietari

3. agenziageo.it

Agenziageo.it è simile alla precedente, ma con un posizionamento leggermente più “educational”.

Lavora molto su:

  • contenuti AI-friendly
  • strategie ibride SEO + GEO
  • consulenza per adattare siti esistenti

È una scelta valida per chi:

  • parte da SEO tradizionale
  • vuole entrare nel mondo GEO senza stravolgere tutto

Pro:

  • accessibile
  • buon ponte tra SEO e GEO

Contro:

  • meno avanzata lato sperimentazione AI

Come scegliere davvero un’agenzia GEO

Qui bisogna essere brutali: il 70% del mercato non sa davvero cosa sta facendo.

Se devi scegliere, guarda queste 3 cose:

  • AI visibility reale → ti fanno vedere dove appari nelle risposte AI?
  • metodologia proprietaria → o fanno solo content + schema markup?
  • focus business → lead e revenue, non traffico

Perché la verità è semplice:
la GEO non è “scrivere meglio”, è farsi scegliere da un modello statistico.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it