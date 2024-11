Le dieci finaliste a Capitale italiana della Cultura 2026 si incontrano a L’Aquila

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Le dieci finaliste a Capitale italiana della Cultura 2026 si incontrano a L’AquilaSi conclude la terza edizione di Cantiere Citt?del Ministero della Cultura e della Fondazione Scuola dei beni e delle attivit? culturali13 – 14 – 15 novembre 2024L’Aquila, Palazzo MargheritaSi conclude a L’Aquila la terza edizione di Cantiere Citt?, il percorso che il Ministero della Cultura – Servizio VI dell’ex Segretariato generale – la Fondazione Scuola dei beni e delle attivit? culturali dedicano alle citt? finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura, per consolidare le loro capacit? progettuali e dare un futuro alle proposte che sono state ideate per la candidatura, anche in assenza del titolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 13 al 15 novembre 2024 i rappresentanti di Alba, Agnone, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese – finaliste per l’edizione 2026 di Capitale italiana della Cultura – si riuniscono con la vincitrice del titolo L’Aquila per una riflessione collettiva su strategie e pratiche per lo sviluppo culturale del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il progetto Capitale italiana della Cultura non si esaurisce con l’assegnazione del titolo ad un’unica citt?. Cantiere Citt? rappresenta una tappa fondamentale nel percorso delle finaliste e della stessa vincitrice, verso la creazione di progetti culturali duraturi, in grado di incidere positivamente sulle comunit? e sui territori – precisa la nota online. Questo programma, voluto dal Ministero della Cultura e realizzato con la Fondazione Scuola dei beni e delle attivit? culturali, offre alle citt? l’opportunit? di consolidare le loro competenze e sviluppare strumenti di progettazione, promuovendo la cultura come leva per la crescita e la coesione sociale”, dichiara Mario Turetta, Capo del Dipartimento per le attivit? culturali (DiAC) del Ministero della Cultura – si apprende dal portale web ufficiale. “Per il terzo anno, con Cantiere Citt? la Fondazione ? al fianco delle amministrazioni cittadine per valorizzare il lavoro fatto nell’ideazione dei dossier di candidatura: le visioni, le energie creative, le relazioni e le riflessioni degli attori del territorio, con l’obiettivo di dare forza a progetti e strategie dei dossier e sostenere lo sviluppo dei territori a base culturale – L’esperienza conferma la funzione innovativa di Cantiere Citt?, la sua utilit? e il suo valore strategico come laboratorio formativo che sostiene le citt? nell’idea di mettere la cultura al centro della propria visione di crescita e sviluppo”, dichiara Onofrio Cutaia, Commissario straordinario della Fondazione Scuola dei beni e delle attivit? culturali.All’ultimo appuntamento di Cantiere Citt? sono presenti Francesca Saccone (Dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni dell’ex Segretariato generale del Ministero della Cultura, responsabile del procedimento “Capitale italiana della Cultura”) e Francesca Neri (Responsabile dell’Area Progetti d’innovazione e complessi della Fondazione Scuola dei beni e delle attivit? culturali).La terza edizione di Cantiere Citt? ha coinvolto i rappresentanti delle dieci citt? in oltre 80 ore di formazione, articolate in 2 masterclass in presenza e 9 approfondimenti online per un’azione di capacity building sui temi della progettazione di un piano di sviluppo della citt? a base culturale – A ogni citt? ? stato poi dedicato un percorso di accompagnamento specifico in 3 workshop, con l’obiettivo di concretizzare una delle idee del dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Nei tre giorni a L’Aquila, i rappresentanti delle citt? sono guidati da esperti coinvolti dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attivit? culturali in un confronto sui temi della rigenerazione urbana, sulle strategie di sostenibilit? dei progetti culturali, sui partenariati pubblico-privato – riporta testualmente l’articolo online. Nel programma anche due workshop sulla progettazione di festival di approfondimento culturale e sugli strumenti di fundraising, e un laboratorio sulla progettazione di servizi digitali per i luoghi della cultura – si apprende dal portale web ufficiale. “Ci onora profondamente ospitare nella nostra citt? i rappresentanti delle citt? finaliste di Capitale italiana della Cultura per il 2026 nell’ambito di Cantiere Citt?, il percorso di condivisione, formazione e confronto per cui ringrazio gli illustri promotori – precisa la nota online. Credo fermamente nella ricchezza del confronto e della condivisione di energie finalizzate alla crescita e allo sviluppo dei territori – precisa la nota online. L’Aquila oggi incarna in piena regola il processo di rigenerazione basato sulla cultura quale valore essenziale per innovare, riconnettere e rilanciare un territorio esteso come il nostro – aggiunge testualmente l’articolo online. La proclamazione del capoluogo d’Abruzzo a Capitale italiana della Cultura per il 2026 rappresenta infatti una importantissima occasione di rilancio e di riscatto delle aree interne dell’Appennino centrale” cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.Un focus speciale ? poi dedicato alle strategie di engagement dei giovani nella vita culturale della citt? e alle prossime tappe di Cantiere Citt? Junior Edition, l’iniziativa avviata quest’anno con i Comuni coinvolti in Cantiere Citt? con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla progettazione culturale cittadina – viene evidenziato sul sito web.

