Le prossime riunioni delle commissioni consiliari

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Programmazione e Bilancio, si riunir? domani, venerd? 20 giugno, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione consiliare che riguarda la concessione del diritto di superficie su alcune aree e alcuni fabbricati realizzati dall’Ater nel territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Lo rende noto il presidente, Livio Vittorini.La quinta commissione, Garanzia e Controllo, si riunir? invece luned? 23 giugno, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, per una discussione sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: Monitoraggio sull’attuazione dell’ ordine del giorno approvato in Consiglio comunale relativo alle “Ulteriori misure del piano acustico”, con particolare riferimento alle attivit? previste per l’area del Poligono di tiro di San Vittorino; Stato dell’arte dei provvedimenti e delle azioni amministrative adottate o in corso, anche alla luce dei dibattiti svolti nelle precedenti sedute consiliari e commissariali; Eventuale individuazione, di concerto con l’Assessorato competente, di una soluzione logistica alternativa all’attuale collocazione del Poligono in localit? San Vittorino, nel rispetto delle esigenze ambientali, sanitarie e della popolazione residente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ne d? notizia il presidente, Stefano Palumbo – Le riunioni delle commissioni si tengono nell’aula preconsiliare, al primo piano della residenza municipale di Palazzo Margherita, in piazza Palazzo –

