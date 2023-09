Le prossime sedute della prima commissione consiliare

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Bilancio e Programmazione, si riunir? marted? 19 settembre, alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, e gioved? 21 settembre, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, in entrambi i casi nella sede della presidenza del Consiglio comunale, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo comunica il presidente, Livio Vittorini.

Marted? 19 settembre la commissione esaminer? la proposta di deliberazione riguardante l’acquisizione al patrimonio comunale di alcune aree conseguenti a un intervento edilizio nella zona di Acquasanta, con contestuale integrazione del piano dell’ente delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il 21, invece, l’organismo sar? chiamato a esprimere il parere sue due atti, riguardanti le acquisizioni di terreni occupati per la realizzazione del parcheggio a servizio della sede post sisma di palazzo di giustizia a Bazzano e per l’ampliamento della Resa (area di sicurezza di fine pista) dell’aeroporto dei Parchi.

