Le prossime sedute delle commissioni consiliari

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La terza commissione del consiglio comunale dell’Aquila, Politiche sociali, culturali e formative, terr? due sedute nel corso della settimana – Dopodomani, mercoled? 19 febbraio, alle 10.30 in prima e alle 11 in seconda convocazione, proseguir? l’esame del disegno di legge Zan sulle misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identit? di genere, mentre gioved? 20 febbraio, alle 10.30 in prima e alle 11 in seconda convocazione, si riunir? per discutere su tre argomenti: il trasferimento della Riabilitazione territoriale al container del G8 all’ospedale San Salvatore, la pillola RU486 e le problematiche del centro unico di prenotazione dell’Asl. Lo rende noto il presidente, Fabio Frullo – La quinta commissione consiliare, Garanzia e Controllo, si riunir? sempre gioved? 20 febbraio, alle 8.30 in prima e alle 9 in seconda convocazione, per trattare due materie: accordo tra Comune/Cisal FPC e RSU di AFM in merito a possibili variazioni economiche dei dipendenti settore pedagogico dell’Azienda farmaceutica, societ? controllata dal Comune, e audizione dei sindacati UGL e CGIL; Sicurezza delle farmacie comunali, in particolare nei turni notturni – precisa la nota online. Lo comunica il presidente, Stefano Palumbo – Le sedute delle commissioni si tengono nella sala posta al secondo piano della sede centrale del Comune, Palazzo Margherita, piazza Palazzo –

