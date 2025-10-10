Le riunioni della quinta commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Garanzia e Controllo, terr? due sedute nei prossimi giorni, per l’esattezza venerd? 17 ottobre e luned? 20 ottobre, in entrambi i casi alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione – Lo rende noto il presidente, Stefano Palumbo – Il 17 ottobre la discussione verter? sul monitoraggio dello stato dell’arte delle azioni comunali sui quartieri di Santa Barbara e San Sisto, mentre il 20 ottobre il tema riguarder? lo stato di avanzamento dell’iter amministrativo relativo al polo scolastico di Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le sedute delle commissioni si svolgono nella sala preconsiliare del Comune, palazzo Margherita, piazza Palazzo – recita il testo pubblicato online.

