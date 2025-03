Le riunioni delle commissioni consiliari

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Garanzia e Controllo, si riunir? gioved? 3 aprile, alle 8.45 in prima e alle 9 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: “Attivit? di vigilanza e controllo sulla mancata erogazione dell’avviso per il caregiver relativo all’annualit? 2022, nonch? delle annualit? successive”. Lo rende noto il presidente, Stefano Palumbo – recita il testo pubblicato online. La richiesta dell’argomento in esame ? stata effettuata dal consigliere Paolo Romano (L’Aquila nuova).La seconda commissione consiliare, Gestione del territorio, si riunir? invece marted? 15 aprile, alle 15.30 in prima e alle 15.45 in seconda convocazione, per una discussione sul tema “Richiesta urgente di ottemperanza alle determinazioni del Consiglio comunale circa un approfondimento sull’area comunale tra viale Nizza e via San Basilio”. Lo comunica il presidente, Guglielmo Santella – si legge sul sito web ufficiale. Le sedute si terranno nella sala preconsiliare della residenza municipale, al primo piano di Palazzo Margherita, piazza Palazzo – recita il testo pubblicato online.

