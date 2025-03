Le sedute della prima commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Queste le prossime sedute della prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila (Programmazione e Bilancio):Domani, venerd? 14 marzo, alle 11 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione, sull’argomento Giubileo 2025 – Protocollo di collaborazione tra Roma Capitale e la Citt? dell’Aquila;Marted? 25 marzo, alle 11.30 in prima e alle 12 in seconda convocazione, sull’argomento Situazione della societ? partecipata Asm (richiesta del consigliere Paolo Romano, L’Aquila Nuova, e altri);Marted? 1 aprile, alle 11.30 prima e alle 12 in seconda convocazione, sull’argomento Asm, servizio sfalcio dell’erba, relazione anno 2025 e pianificazione anno 2025 (richiesta del consigliere Romano e altri);Marted? 8 aprile, alle 11.30 in prima e alle 12 in seconda convocazione, sull’argomento Stato dell’arte sull’attuazione degli interventi previsti dal Pnrr e dal fondo complementare sisma 2009 (richiesta della consigliera Stefania Pezzopane, Pd, e altri).Lo rende noto il presidente, Livio Vittorini.Tutte le sedute si svolgeranno nella sala preconsiliare di palazzo Margherita, sede centrale del Comune, piazza Palazzo – recita il testo pubblicato online.

